Due appuntamenti per celebrare i ventidue anni della Festa della poesia a Salaiola

Amiata: La rassegna di poesia, scrittura e arte organizzata dall'Associazione L'Aquilaia continua sul filo del tradizionale rendez-vous culturale nato oltre venti anni fa, e contraddistingue le iniziative del borgo di Salaiola, sul Monte Amiata. Negli anni l'appuntamento è mutato, seguendo nuove ispirazioni e nuove espressioni.

L’edizione 2023 è dedicata all'amico, compaesano e poeta Professor Antonio Bonchino, scomparso mesi fa: "Una figura che dall’esordio dell’evento ci ha accompagnati con delicatezza, in un mondo di versi a lui così familiari per cultura e talento. Entrambi gli appuntamenti del sabato 8 luglio e del sabato 29 luglio si apriranno e si concluderanno, con la lettura di versi del poeta Bonchino, generosamente scelti dalla famiglia, alla quale va il nostro più sentito ringraziamento.", affermano gli organizzatori.

Le ospiti della Festa della Poesia 2023 saranno Ginola Casciani l’8 luglio e Federica Finocchi il 29 luglio; entrambi gli appuntamenti si terranno alle ore 18 in via di Roveta, 8.

Ginola Casciani è un’ex insegnante della prima infanzia, ha lavorato per molti anni al Comune di Montalcino occupandosi della biblioteca, dell’archivio storico e del teatro, il suo grande amore. Le poesie, dal forte potenziale evocativo e dall’intenso lirismo, sono per l’autrice un mezzo immediato per declinare la propria visione del mondo, attraverso un messaggio gentile ma potente allo stesso tempo. Presenta il suo libro Squarci di bruma, curato da Claudio Lissi con le illustrazioni di Barbara Vegni, l’editore Giovanni Maccioni, ideatore del progetto Giove’s Way.

Il 29 luglio verrà presentato dalla dottoressa Anna Paola Pecci il libro L’ultimo angelo, opera d’amore che Federica Finocchi Dyken ha dedicato alla piccola Emma, sua figlia di due anni portata via da un cancro il 27 maggio 2010.

E’ la storia fantastica di un angelo che ritorna, che continua a esistere in tutta la sua essenza, attraverso i momenti di vita più belli ricordati con gioia da una giovane mamma. “Un libro per ricordare le tante emozioni belle che una vita lascia prima di andar via”, spiega la dottoressa Finocchi, psicoterapeuta che da anni si dedica ai pazienti dell’Hospice grossetano.