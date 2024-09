Sport Duccio Bini dell'Olimpic Massa Marittima al Campus Italia 23 settembre 2024

Massa Marittima: Nuova avventura per il giovanissimo Duccio Bini, atleta U.S.OLIMPIC, che ha difeso, nella scorsa stagione, i pali della Under 17 massetana con frequenti apparizioni in prima squadra. Portiere dalle promettentissime potenzialità future ha accettato la proposta di affrontare l'avventura del Campus Italia che lo ha individuato come una delle giovani promesse del panorama pallamanistico nazionale. Campus Italia è da alcuni anni il soggetto che permette direttamente alla Federazione italiana gioco handball di selezionare e raggruppare nella sede di Chieti atleti promettenti che, supportati e seguiti dagli allenatori federali, disputeranno il campionato di Serie A Silver con la maglia Campus Italia.

Questa operazione permette a Duccio di andare a vivere un'esperienza tecnica e non solo, e conferma , se mai ci fosse bisogno, l’ottimo lavoro che l' Olimpic, con tutte le sue componenti, porta avanti da più di 50 anni. A Duccio il più grande in bocca al lupo da parte di tutto l’ambiente biancoazzurro.

