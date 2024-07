Droga, F. Rossi (FDI): “Prosegue capillare lavoro su territorio da parte di GdF Grosseto”

Grosseto: “Un plauso e un doveroso ringraziamento va ancora una volta agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza grossetana guidata dal colonnello Nicola Piccinni, che attraverso una minuziosa opera di investigazione sul web e canali social, ha stroncato una fiorente attività illecita di spaccio da droga e armi”. È quanto commenta Fabrizio Rossi, deputato grossetano, capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione bicamerale per l’infanzia e adolescenza, dopo aver appreso dell’operazione svolta dal comando provinciale della Gdf di Grosseto.



“L’operazione svolta dai militari delle Fiamme gialle, che ha portato alla luce sulla città di Follonica questa criticità, dopo un attento monitoraggio del web attraverso il canale Telegram, che contava oltre 2.700 iscritti, dimostra ancora una volta la forte attenzione che c’è da parte delle Forze dell’ordine nel contrasto all’illegalità e contro coloro che smerciano, in special modo tra i giovani e gli adolescenti, strumenti di morte”.

“Contrasto all’illegalità, contrasto a tutti i tipi di droga e sostanze stupefacenti, contrasto al traffico di armi, sono parole d’ordine, quest’ultime, che guidano da sempre l’impostazione e l’attenzione su queste tematiche sia Fratelli d’Italia che nostro il nostro Governo nazionale, a tutela di tutti i cittadini, e in special modo quelle relative alle fasce giovanili e adolescenziali che rappresentano il nostro futuro. Importante, pertanto, è non abbassare mai la guardia su tali azioni criminali, che rappresentano una piaga per tutta la nostra società”, Conclude Fabrizio Rossi, Deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione bicamerale per l’infanzia e adolescenza.