Dragaggio a fune: applicazioni, funzionamento e vantaggi

Il dragaggio è un'operazione essenziale per mantenere l'efficienza dei bacini acquatici e ridurre rischi come le inondazioni. Esistono vari sistemi di dragaggio, ognuno dei quali è ottimale in determinate situazioni. Il dragaggio a fune, in particolare, è adatto per fondali irregolari e viene spesso utilizzato in bacini minerari per l'estrazione di sedimenti di valore commerciale.



Dragaggio a fune: funzionamento

È utile comprendere in dettaglio come funziona il dragaggio a fune. Inizialmente, la draga viene posizionata sull'area del bacino da dragare, spesso trasportata da una chiatta per garantire l'accesso a qualsiasi punto del lago o del porto. Successivamente, la benna viene calata in acqua fino a raggiungere il fondale. Le funi permettono di controllare con precisione la discesa e la salita della benna. Una volta toccato il fondale, la benna si chiude intorno ai sedimenti, raccogliendo il carico desiderato. Infine, la benna viene sollevata e il carico scaricato nell'area di deposito o su un altro mezzo di trasporto, come una chiatta di supporto.

Vantaggi del dragaggio a fune

Il dragaggio a fune presenta numerosi vantaggi. Innanzitutto, è estremamente versatile, adatto sia per sedimenti duri e solidi che per quelli fangosi. Un altro aspetto significativo è la precisione: il macchinario può essere posizionato con grande accuratezza e la profondità del dragaggio può essere facilmente gestita. Queste caratteristiche rendono il dragaggio a fune ideale per fondali bassi, dove altri tipi di draga potrebbero avere difficoltà.

Applicazioni del dragaggio a fune

Le principali applicazioni del dragaggio a fune includono:

1. Bacini minerari: Grazie alla sua precisione, il dragaggio a fune è efficace nell'estrazione di sedimenti specifici, rendendolo ideale per i bacini minerari.

2. Porti e canali di navigazione: I sedimenti possono ridurre la profondità, rischiando di far incagliare le navi. Il dragaggio a fune permette di rimuovere questi sedimenti, mantenendo i porti e i canali navigabili.

3. Riserve idriche, fiumi e laghi: Un dragaggio periodico è consigliato per prevenire l'accumulo di sedimenti che potrebbero ostacolare il flusso dell'acqua e causare inondazioni.

Un buon esempio di applicazione del dragaggio a fune è nei fondali irregolari. Molti utilizzano le draghe a corda in bacini minerari per estrarre facilmente sedimenti di valore.