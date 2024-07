Donoratico pronto ad ospitare grande boxe con il debutto nei pro del beniamino di casa Thomas Ruga

Presentazione evento martedì 23 Luglio ore 12 Municipio Castagneto Carducci



Donoratico: Dopo il grande successo avuto nella splendida cornice di Piazza Dante il 12 luglio a Grosseto con il Titolo Italiano che ha visto confermarsi Campione Giuseppe Carafa contro un coriaceo Francesco Santacroce, e la trasferta di Cagliari il 20 luglio per il Mondiale Silver Youth WBC di Patrick Cappai, Rosanna Conti Cavini Promoter Internazionale, Monia Cavini manager ,insieme alla Pugilistica Grossetana” Umberto Cavini” del Presidente Fabrizio Corsini e tutta Donoratico aspettano con trepidazione il giorno 27 luglio per il debutto nei professionisti del pugile di casa Thomas Ruga.





Il team grossetano al 10° evento in soli 6 mesi, in collaborazione con la Pro Loco e tutto il loro staff, al Comune di Castagneto Carducci con il sindaco Sandra Scarpellini , assessore allo sport Silvia Fuselli, l’assessore al turismo Cristiano Pullini hanno voluto esaudire il sogno del pugile, adesso passato alla Rosanna Conti Cavini Production, allestendo una grande serata di Boxe a Marina di Donoratico in Piazza Magellano, proprio di fronte al mare per renderla ancora più suggestiva per i tanti appassionati che saranno presenti. Nella serata si affronteranno gli ex colleghi di Thomas, i pugili IBA della Pugilistica Grossetana del tecnico Simone Giorgetti, contro i pari peso campani della società Medaglia D’oro di Marcianise del Maestro Munno e Domenico Valentino.

A seguire il momento tanto atteso da tutti il Main Event, Thomas Ruga della Manager Monia Cavini contro l’inglese Steven White della società GBC.” Il debutto è sempre un match particolare con tante emozioni contrastanti, dice la Promoter Internazionale Rosanna Conti Cavini, ma sono sicuro che Thomas salito sul ring, avrà l’intelligenza e la freddezza di ascoltare il suo maestro e di fare il match che deve fare per portare a casa la vittoria”. Anche per il Presidente Fabrizio Corsini sarà una prima volta. ” Un’emozione in più per me perché Thomas è il primo pugile della Pugilistica Grossetana che diventa professionista da quando sono diventato Presidente nel 2018”. Un match che comunque vada rimarrà nella storia della Pugilistica Grossetana” Umberto Cavini”. Quindi ancora pochi giorni e il sogno diventerà realtà. All’angolo di Thomas Ruga ci sarà il già campione del mediterraneo ibf Simone Giorgetti, il padre Massimiliano Ruga e Luigi Forni.

La presentazione ufficiale dell’evento martedì 23 Luglio ore 12 presso Comune di Castagneto Carducci.