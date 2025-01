Cronaca Doni e gadget dai Carabinieri per la Biodiversità di Follonica ai bambini della Pediatria 4 gennaio 2025

4 gennaio 2025 189

Redazione

In reparto anche Mora, la labrador che scova le esche avvelenate Grosseto: Momento emozionante per i bambini del reparto di Pediatria dell'Ospedale Misericordia. Questo venerdì 3 gennaio è avvenuta la visita dei Carabinieri del reparto per la Biodiversità di Follonica. All'ospedale di Grosseto ha fatto ingresso anche Mora, la labrador dei militari. I piccoli hanno ricevuto alcuni omaggi e gadget contenuti negli zainetti, alcuni di loro hanno potuto interagire e coccolare la labrador addestrata al rinvenimento di esche avvelenate. «Un ringraziamento al Reparto Carabinieri per la Biodiversità da parte di tutto lo staff della Pediatria - dichiara la direttrice del reparto Susanna Falorni - grazie a questa bellissima labrador tutti hanno potuto trascorrere un momento emozionante e imparare l'importanza dell'impegno per la tutela dell'ambiente e degli animali».



