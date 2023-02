Domani il workshop Evolution programme della Figc a Castiglione

Castiglione della Pescaia: La Pro soccer lab ospiterà al Casamorino, a partire dalle ore 17, l’incontro formativo organizzato con lo staff tecnico del Centro Federale e Area di Sviluppo Territoriale di Grosseto.



Un pomeriggio di formazione per spiegare la crescita globale dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici. Si terrà martedì 28 febbraio, alle ore 17, nel centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia il workshop “Evolution programme” della Figc, organizzato insieme a Francesco Rosi, responsabile tecnico del Centro federale e area di sviluppo territoriale di Grosseto.

Il programma della seduta prevede inizialmente un’attività in campo con la categoria Pulcini della Pro Soccer Lab, strutturata dal responsabile tecnico Francesco Rosi e condotta dagli allenatori Matteo Pratesi, Area tecnica Cft-Ast, e Riccardo Dellepiane, Area Portieri Cft-Ast, che presenteranno delle proposte tecniche per creare un modello efficace di giocatore di calcio del futuro, puntando al 2030, sulla base delle metodologie fin qua sviluppate. Successivamente, dalle ore 18 alle ore 20 in aula, saranno introdotti da Christian Morgia, responsabile tecnico regionale dei Centri federali e delle Aree di sviluppo territoriali, i temi delle aree di lavoro del workshop, presentati da Francesco Rosi e Riccardo Dellepiane attraverso i seguenti temi: “Progettare un ambiente di apprendimento efficace con soluzioni”, “Strategie da applicare in campo”, “Il Portiere dentro al Gioco” e “L’evoluzione del ruolo del Portiere”.

Per informazioni sul corso è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o i profili social della società: @prosoccerlab.