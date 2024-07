Dole Summer Vibes fa tappa a Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: Con l’arrivo dell’estate 2024 è tutto pronto per dare il via alla seconda edizione di Dole Summer Vibes, l'evento itinerante promosso da Dole Italia, azienda leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, e che animerà alcune delle spiagge più suggestive dello stivale.



Divertimento, dolci assaggi di frutta fresca e distribuzione di gadget caratterizzeranno le 8 tappe del tour che partirà da Viareggio il 1° agosto per concludersi a Punta Grande, in Sicilia, l'11 agosto: un format esclusivo e che vedrà la “crew” Dole Summer Vibes vivacizzare alcune delle più famose e frequentate località balneari, coinvolgendo villeggianti e turisti attraverso un ricco palinsesto di attività ludiche.

Punto di riferimento dei lidi e presidio statico Dole sul lungomare accessibile a tutti, sarà il nuovo van interamente brandizzato Dole e 100% elettrico: con il suo design giocoso e accattivante, che mette in risalto oltre le Banane Premium Dole e gli Ananas Dole anche la nuova linea esotica dell’azienda composta da Mango, Avocado e Papaya Dole, identificherà l’area dove la crew intratterrà i passerby con attività dedicate e presso la quale ci si potrà registrare ai giochi in spiaggia.

Ricco e variegato il programma di intrattenimento volto a coinvolgere le famiglie e un pubblico di tutte le età: la mattina, dalle 10.00 alle 13.00, si inizierà con esercizi di risveglio muscolare e acquagym, seguiti da giochi animati e attività pensate per i più piccoli; il pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, ci si potrà sfidare nei diversi tornei sportivi o partecipare ai balli di gruppo; dalle 20:00 alle 24:00 si potranno fare foto e selfie da condividere sui social, approfittando del giro del van Dole sul lungomare toccato dal tour. Attesissimo, infine, l’immancabile Dj Set che si terrà nella serata dell’ultima tappa.

Tantissimi i gadget che si potranno vincere partecipando alle iniziative: braccialetti, t-shirt, cappellini, materassini, teli da mare, tazzine da colazione e racchette da spiaggia.

Dole Summer Vibes 2024 farà tappa a:

01 agosto – Viareggio (LI)

02 agosto – Grosseto (GR) presso il Bagno Tirreno.

04 agosto – Minturno (LT)

06 agosto – Agropoli (SA)

07 agosto – Eboli (SA)

09 agosto – Gizzeria (CZ)

10 agosto – Catania (CT)

11 agosto – Realmonte (AG)

"Dopo il grande successo di pubblico registrato la scorsa estate, con grande entusiasmo annunciamo l’avvio della seconda edizione di Dole Summer Vibes, un evento originale ed esclusivo e quest’anno anche green oriented, grazie al Van Full Electric con il quale ci muoveremo lungo la costa occidentale del nostro Paese” - dichiara Cristina Bambini, Responsabile Marketing di Dole Italia - “Raggiungeremo turisti e villeggianti in alcune delle più rinomate località di mare ed instaureremo un contatto diretto con i nostri consumatori nei momenti di svago e relax. Attraverso giochi ed intrattenimento desideriamo, infatti, offrire un'esperienza memorabile, promuovendo un consumo gioioso di frutta fresca, spuntino perfetto da degustare durante le giornate più calde e in spiaggia, in quanto ricco di acqua, vitamine e preziosi antiossidanti, che proteggono la pelle dai raggi UV e dalla disidratazione.”

Date, location e palinsesto di tutte le attività in programma sono disponibili sulla pagina Instagram dedicata all’evento @dolesummervibes.