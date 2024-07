Dl liste attesa, Rossi FDI: Approvazione dimostra attenzione su sanità e tempi certi per i cittadini

Roma: "Con il provvedimento sulle liste d'attesa appena approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati, il ministro alla salute Orazio Schillaci e l’esecutivo Meloni, offrono risposte concrete ai cittadini, in special modo alle fasce più deboli e fragili e nel contempo danno una maggiore efficienza al Ssn - servizio sanitario nazionale.

Il Governo interviene in modo strutturale sulla sanità italiana, con misure concrete volte all’abbattimento, oggi intollerabile, delle liste d’attesa. In campo, finalmente, ci sarà un nuovo sistema di monitoraggio efficace e anche efficaci strumenti di controllo. Viene nel contempo superato il tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario, e soprattutto viene garantita ai cittadini tempi certi di erogazione della prestazione sanitaria richiesta – sia per visita specialistica che diagnostica. In caso di impossibilità in tempi certi da parte del servizio pubblico, si potrà ricorrere all’attività intramoenia o sanitario privato accreditato.

Quindi, non regali ai privati come sostengono le opposizioni, ma al contrario, dove il Ssn non potrà arrivare, sarà, il privato accreditato che dovrà contribuire e fare la propria parte, mettendo a disposizione del Cup unico regionale, l’intera offerta di prestazioni richieste per i cittadini, predisponendo, se necessario, l’offerta oltre che durante la settimana, anche nei giorni di sabato e domenica”. È quanto dichiara il deputato Fabrizio Rossi, componente commissione ambiente, territorio, lavori pubblici e coordinatore regionale Fratelli d'Italia Toscana.