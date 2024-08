Divin Mangiando, le iscrizioni al concorso gastronomico oltre ogni aspettativa

Tarquinia: Lo affermano la chef Vittoria Tassoni e la blogger ed esperta di comunicazione Parola Sartor, per la gara gastronomica Divin Mangiando, che si terrà il 24 agosto nell’ambito del DiVino Etrusco, a Tarquinia. “Il numero delle persone che hanno compilato la domanda per partecipare è stato il più alto di ogni edizione – aggiungono -. Da una parte è motivo di orgoglio e soddisfazione, dall’altra dispiace di non aver potuto accontentare tutte le richieste”.

Divin Mangiando vivrà di due momenti distinti: La sfida tra i cuochi professionisti presso l’azienda Vitivinicola Biologica Etruscaia, dove i partecipanti avranno due ore di tempo per preparare i loro piatti con prodotti del territorio; la premiazione, dalle 21, nel chiostro di palazzo Vitelleschi, con la con la partecipazione in veste di moderatrice di Anna Maria Pellegrino, cuoca, gastronoma e presidente dell’Associazione italiana food blogger. La giuria chiamata a scegliere il vincitore è composta dallo chef Salvo Cravero, dalla docente dell’Università degli studi della Tuscia Diana De Santis, dalla presidente Fisar in rappresentanza della Camera di Commercio Viterbo Rieti Anna Maria Olivieri, dall’agronoma Maria Laura Nespica e dall’avvocato Paolo Pirani. Madrina del concorso la cuoca e personaggio televisivo Anna Moroni.