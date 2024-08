Cronaca Diversi incendi oggi in Maremma. Intervengono i pompieri 29 agosto 2024

Grosseto: Due incendi importanti hanno impegnato le squadre del comando di Grosseto e dei distaccamenti di Follonica e di Arcidosso giunto di rinforzo. A Roccastrada l’incendio di sterpaglia e colture agricole che è al momento sotto controllo con le operazioni di bonifica in corso, ha visto impegnate le squadre di Grosseto e di Arcidosso coadiuvate da squadre volontarie e dall’elicottero della regione Toscana. A Follonica incendio ancora in atto ma sotto controllo, in località Rondelli, che nel suo evolversi ha minacciato un distributore stradale ed una struttura ricettiva (albergo). Nello specifico, sull’incendio di Follonica, oltre alle squadre del Distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica e Grosseto e funzionario tecnico, sono intervenute in rinforzo le squadre di Livorno, di Piombino, l’elicottero Drago 60 del Nucleo vigili del fuoco di Cecina ed elicottero della regione Toscana. Seguici



