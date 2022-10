Distretto Asl via Don Minzoni, nel pomeriggio più operatori agli sportelli

Sospesa l'attività il sabato pomeriggio, dal 22 ottobre



Grosseto: Passano da due a tre gli operatori agli sportelli Cup di via Don Minzoni aperti nel pomeriggio.

La decisione nasce da una valutazione dell'afflusso di utenti che si rivolgono allo sportello al pubblico e che ha evidenziato una richiesta pressochè pari a 0 il sabato pomeriggio, quando inoltre non vengono eseguite le visite. Pertanto per ottimizzare le risorse di personale e in una logica di risparmio energetico, il distretto non sarà operativo il pomeriggio del sabato, a partire da sabato 22 ottobre. Contestualmente sarà potenziato il servizio di prenotazione nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con una unità di personale in più al pubblico.



Per prenotare anche di sabato restano sempre disponibili gli altri canali: cup telefonico, dalle 8 alle 18, online su prenota.sanita.toscana.it, nelle farmacie aderenti, tramite il sistema zero code su zerocode.sanita.toscana.it per prelievi ed esami di laboratorio analisi.