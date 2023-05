Disservizi Rabona Mobile: Confconsumatori si rivolge alle autorità

L’associazione chiede l’intervento di Agcm e Agcom per ripristinare l’equilibrio nel rapporto commerciale tra Rabona, Vodafone e gli utenti

Grosseto: Da tempo molti utenti clienti della compagnia telefonica Rabona Mobile continuano a riscontrare disservizi: dall’impossibilità di inviare e ricevere telefonate e sms al mancato funzionamento della connessione internet. Rabona è un operatore virtuale che si appoggia a Vodafone Italia e parrebbe che i disservizi degli ultimi mesi siano dovuti non tanto a questioni tecniche, quanto a problematiche amministrative e contrattuali tra i due operatori. Per questo Confconsumatori si è rivolta alle autorità Agcm e Agcom chiedendo di intervenire a tutela degli utenti ingiustamente coinvolti.

I DISSERVIZI – Inizialmente gli utenti si sono accorti di avere difficoltà con le chiamate o di non riuscire a ricevere correttamente gli sms. Intorno a metà aprile i disservizi si sono estesi anche alla navigazione internet e, nonostante le diverse comunicazioni di scuse diffuse da Rabona, non sono state chiarite le ragioni del malfunzionamento. Sembra chiaro però che dipenda da questioni amministrative – non tecniche – legate al rapporto commerciale tra l’operatore virtuale Rabona Mobile e Vodafone Italia, che gestisce l’emissione e la numerazione delle sim Rabona; la stessa Agcom – interpellata immediatamente da Confconsumatori – ha comunicato “divergenze contrattuali” tra i due operatori.

L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ – Per Confconsumatori, come spiega l’avvocato Carmen Agnello, responsabile settore Telecomunicazioni di Confconsumatori «È necessario che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e soprattutto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato intervengano attuando un provvedimento anche cautelare a tutela degli utenti. Ad Agcm in particolare chiediamo di assicurare che vengano garantiti i servizi previsti dai contratti sottoscritti dai consumatori e di ripristinare l’equilibrio del rapporto commerciale tra Rabona Mobile e Vodafone Italia e dunque risolvere i disservizi provocati da Rabona ai consumatori italiani».

Confconsumatori, come sempre a fianco dei cittadini, è pronta per rispondere a tutti coloro che chiederanno assistenza tramite gli sportelli territoriali (lo sportello di Grosseto è in via della Prefettura 3; scrivere a grosseto@confconsumatori.it o telefonare al numero 0564 417849 dalle ore 15 alle ore 19 dal lunedì al venerdì) e, a distanza, attraverso lo sportello online (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).