Diritti: palazzo Pegaso si illumina di blu per la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza

Il Consiglio regionale della Toscana aderisce all’iniziativa ‘Go Blue’ promossa da Unicef Italia e ANCI illuminando oggi, 20 novembre, la sede dell’Assemblea legislativa



Firenze: Il Consiglio regionale della Toscana aderisce all’iniziativa ‘Go Blue’ promossa da Unicef Italia e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra oggi, 20 novembre. Per questo l’Assemblea legislativa ha deciso di illuminare di blu questa sera palazzo del Pegaso, la casa della democrazia toscana. Un gesto simbolico per ricordare che per ogni bambina, bambino e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato.



"Il Consiglio regionale della Toscana - spiega il presidente Antonio Mazzeo - è da sempre impegnato al fianco dei bambini e degli adolescenti. Il nostro obiettivo è quello che un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della Toscana abbia gli stessi diritti, servizi e opportunità di un bimbo che nasce a Firenze, Bruxelles o Berlino".

L’iniziativa, promossa in occasione del 34esimo anniversario dall’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolte ai Comuni, previste dal programma Unicef città amiche dei bambini e degli adolescenti. Un’iniziativa che ha già visto l’adesione di oltre 200 comuni.