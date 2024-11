Dimissione del sindaco Francesca Travison dalla Lega. Le riflessioni del partito

Scarlino: «Il sentimento di malessere espresso dal sindaco Francesca Travison - si legge nella nota della Lega -, inutile negarlo, veleggiava nell’aria già da tempo. Dimissioni, quindi, tutt’altro che inattese. Come correttamente afferma Francesca, è entrata in Lega ricoprendo il ruolo di sindaco ed esce oggi indossando ancora la fascia tricolore da primo cittadino del Comune di Scarlino.

Francesca, come auspica lei stessa e come noi possiamo ragionevolmente confermare, ha portato in Lega il proprio contributo di idee. Siamo altrettanto certi che anche la Lega abbia in qualche modo arricchito l’esperienza politica ed istituzionale del primo cittadino scarlinese, ricordando ad esempio la sua candidatura al Consiglio Regionale della Toscana proprio nelle file della Lega. Ma ancor più nel recente passato, Francesca riconoscerà alla Lega di esserle sempre stata vicina nelle sue scelte, come quella di intraprendere nelle recenti elezioni un percorso divisivo rispetto ad un altro partito alleato a livello governativo, facente chiaramente parte della coalizione di centrodestra. Scelta rivelatasi vincente, e giustappunto condivisa da questo partito.

Al sindaco Travison va ovviamente il nostro più sincero in bocca al lupo per la prosecuzione della sua attività di sindaco, certi che continuerà ad operare nell’interesse dei cittadini di Scarlino e del suo territorio».