Diisocianati: ecco il corso di formazione organizzato da Cna Grosseto

Aperte le iscrizioni alla formazione che si terrà in modalità online martedì 30 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, per tutti gli associati Cna



Grosseto: Cna Grosseto organizza un corso di formazione gratuito sull’uso dei diisocianati che si terrà martedì 30 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, in modalità online. I diisocianati sono prodotti chimici che si trovano negli isolanti, nelle guarnizioni, nei sigillanti, negli adesivi e nelle vernici, per fare qualche esempio, e che obbligano con il nuovo regolamento i lavoratori che li utilizzano, principalmente nell’edilizia, nell’impiantistica e nella nautica, a seguire la formazione obbligatoria.

Con la pubblicazione del nuovo regolamento europeo, infatti, è stata introdotta una nuova restrizione all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati, come costituenti di altre sostanze o miscele. La normativa prevede che, a partire dal 24 agosto 2023, l’uso industriale e professionale di diisocianati non sia più consentito, a meno che la concentrazione complessiva sia inferiore allo 0,1%, o che gli operatori abbiano partecipato al corso di formazione obbligatorio. Per informazioni o per prenotare il corso è possibile scrivere all’indirizzo a.piccioni@cna-gr.it o i.chechi@cna-gr.it oppure consultare il sito www.cnagrosseto.it.