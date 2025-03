Attualità “Dignità e Sicurezza sul Lavoro”: al via la seconda edizione promossa da Confartigianato Imprese Grosseto e MCL 24 marzo 2025

Grosseto: Giovedì 27 marzo 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00 alla sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto Piazza Dante Alighieri, 35, torna l’appuntamento con “Dignità e Sicurezza sul Lavoro”, evento promosso da Confartigianato Imprese Grosseto e dal Movimento Cristiano Lavoratori Grosseto (MCL). Un’occasione per approfondire, insieme a esperti e rappresentanti istituzionali, i principali temi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con un focus particolare su formazione, prevenzione e nuove sfide sociali e normative. “Questa seconda edizione conferma l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un tema centrale come la sicurezza sul lavoro. La formazione resta lo strumento più efficace per costruire ambienti lavorativi più sicuri, responsabili e consapevoli”, sottolinea Gianluigi Ferrara, funzionario di Confartigianato Imprese Grosseto e referente dell'iniziativa. Seguici



