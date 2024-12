"Di passaggio in passaggio", presentazione del libro di Autori Bibbonesi

Bibbona: Domenica 15 dicembre alle 16 al bocciodromo a La California appuntamento con la presentazione del libro "Di passaggio in passaggio" di Autori Bibbonesi presentato dall’assessore del Comune di Bibbona Manuela Pacchini. Un'antologia che raccoglie le voci e i ricordi di autori originari o abitanti di Bibbona, una celebrazione della memoria e della cultura locale, dove ogni contributo è un tassello prezioso del mosaico storico e culturale del paese. Le storie, poesie e riflessioni raccolte offrono uno spaccato autentico della vita bibbonese, trasportando il lettore tra i vicoli antichi, le campagne rigogliose e le tradizioni secolari di questa comunità. Accompagnato da illustrazioni artistiche, "Di passaggio in passaggio" è un'opera che onora il passato e invita a scoprire l'anima di Bibbona attraverso gli occhi dei suoi stessi abitanti. Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti. Ingresso libero.