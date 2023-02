Di Giorgi (PD): “Riformisti abbiano ruolo in Pd Schlein”

Dichiarazione dell’ On. Rosa Maria Di Giorgi, della direzione nazionale Pd



Firenze: "Ha vinto Schlein. Abbiamo perso noi che abbiamo sostenuto Bonaccini. Questo il dato di fatto. Non mi piace. Ma è così. La prima volta che un segretario del PD diventa tale senza il consenso degli iscritti. Ben 20 punti di differenza nella votazione fra gli iscritti a favore di Bonaccini. E ieri una votazione che divide di fatto in due i nostri elettori. Una novità inedita che nessuno sa cosa produrrà per gli equilibri interni. La nuova segretaria ha contenuti politici e visione sul mondo molto diversi da quelli della mia area politica, dai miei, sicuramente, quindi dovremo vedere se nel PD governato da lei e dalle sue correnti, vecchie e nuove, ci sarà spazio per noi.

Tutto da verificare, viste le prime dichiarazioni in cui si dice che la sua linea politica deve essere molto identitaria, sulla scia delle parole d'ordine che ha usato in questa campagna elettorale. Avremo cittadinanza nel PD di Schlein? Il Pd ha bisogno di tutti, per sua natura, dal momento della propria fondazione, quindi l'area cattolico democratica e il riformismo mi aspetto che abbiano il ruolo che meritano nel PD della Schlein. Non so se sarà così, onestamente".

"Per me centrale nel programma politico è l'innovazione, il lavoro che produce sviluppo, le infrastrutture, gli aeroporti, i rigassificatori e su questo vedo opinioni totalmente divergenti con la neo segretaria e con Fossi, il nuovo segretario toscano. Protezione dell'ambiente, ma anche protezione del "lavoro", certo con il salario minimo, ma anche con i filoni produttivi che disegnano il futuro. Non vedo tutto questo nella proposta politica della Schlein. Credo inoltre che la pensi in modo diverso su armi e Ucraina e non so che indicazioni darà ai gruppi di Camera e Senato. La vedo come una vera incognita e trovo tutto questo molto rischioso per gli equilibri in Europa e nelle relazioni internazionali. Un indebolimento pericoloso, se il maggior partito di opposizione non garantisce tenuta e compattezza su un tema tanto delicato. La Sinistra radicale ha conquistato il mio partito. Mi chiedono in tanti cosa penso. Ammetto di essere molto preoccupata."