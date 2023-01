Derby stellare di Coppa Italia sulla pista Mario Parri

Grosseto: I quarti di finale della Coppa Italia di hockey propongono mercoledì sera alle 20,45, sulla pista Mario Parri, un super derby tra Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto e Galileo Follonica. Un duello da tutto esaurito per il centro sportivo di via Mercurio, che ospita una gara per certi versi storica. I ragazzi del presidente Osti partecipano per la seconda volta ai playoff di Coppa Italia, ma per la prima volta li affrontano con il favore del fattore campo, grazie al terzo posto con il quale hanno chiuso il girone d’andata. Nella passata stagione la “Big red machine” sfidò proprio i cugini follonichesi, ma sulla pista Antonio Armeni. Finì con il successo dei ragazzi di Sergio Silva per 5-2. Cabella rispose subito a Francesco Banini, ma dopo il nuovo vantaggio di Montigel gli azzurri volarono fino al 5-1, prima della rete in chiusura di Alessandro Franchi.







La sfida di mercoledì sera in riva all’Ombrone è impronosticabile, tra due formazioni in salute, che viaggiano al vertice della classifica di serie A1, con l’Edilfox terza e il Galileo quinto ad appena due lunghezze di ritardo. Le due maremmane di serie A1 si sono già affrontate in questa stagione, nell’ultima partita prima della sosta natalizia. Al Capannino si è sempre giocato sul filo dell’equilibrio, con i locali avanti nel primo tempo per 2-1 e i biancorossi che nella ripresa hanno messo a segno meritatamente il 2-2 finale.

I follonichesi sono reduci dal successi in rimonta sul campo del fanalino Montebello, i grossetani hanno preso un punto a Vercelli, con un pizzico di rammarico per essere stati raggiunti per due volte.





«Sapevamo che Vercelli che è una signora squadra, l’unica che è venuta a vincere a Grosseto – sottolinea Michele Achilli – è stata una gara chiusa con tante occasioni. C’è un po’ di rammarico, ma dopo la pausa un punto va bene, su un pista importante».

La gara di Vercelli è però già nell’album dei ricordi e Michele Achilli guarda all’affascinante derby di mercoledì sera: «Sarà sicuramente una bella partita – dice il mister – tra due squadre che stanno facendo bene. Il Follonica, ingaggiando Pablo Cancela, dimostra di voler puntare sempre più in alto, mentre il nostro obiettivo è sempre quello di rendere la vita difficile a tutti».

Cosa cambia rispetto al derby di dicembre al Capannino? «Di diverso ci sono alcuni giocatori in campo: Silva avrà Cancela e Montigel, io potrò schierare Mario Rodriguez. Per il resto sarà la solita partita sentita da entrambe le parti».

Il tecnico biancorosso chiede una mano al pubblico grossetano per proseguire l’avventura anche in Coppa Italia: «Spero che gli sportivi accorrano in massa a questo incontro, per rendersi conto degli sforzi che stanno facendo la società e i miei ragazzi per portare l’hockey ai massimi livelli a Grosseto. Incontri come questi non sono occasioni che capitano tutti i giorni».





Il Galileo Follonica ha il dubbio legato alla presenza di Marco Pagnini, mentre il Cp Edilfox Grosseto si presenta in campo con l’organico al completo: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

Il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia:

Edilfox Grosseto - Galileo Follonica

Hockey Trissino - Engas Vercelli

Ubroker Bassano - Gamma Sarzana

Wasken Lodi - GDS Forte dei Marmi.