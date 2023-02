Decima vittoria consecutiva per l'Atlante, ed è record

Grosseto: E' record per l'Atlante Grosseto che con questo successo entra nella storia della società con 10 vittorie consecutive.



I biancorossi di mister Izzo espugnano il Bordighera, 6-2 il risultato finale, e mantengono il secondo posto in classifica.

Nel primo tempo è subito Mateo ad andare in rete al 6', pareggio di Pompeo Serva all'8' e ancora rete di Mateo al 10'.

Nella ripresa una doppietta di Liburdi al 2' e al 4' porta l'Atlante sul 4-1. Ancora i biancorossi in rete al 12' con Lessi, poi gli avversari cercano di accorciare le distanze con rete di Torre al 13' ma Baluardi al 15' segna il sesto gol per l'Atante, decretando la vittoria assoluta della formazione grossetana che mantiene il secondo posto in classifica.

BORDIGHERA SANT’AMPELIO - ATLANTE GROSSETO 2-6

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Lessi, Baluardi, Nil, Falaschi, Mateo, Liburdi. Allenatore Izzo.

BORDIGHERA SANT’AMPELIO: Torre, Tramontana, Serva P., Mancin, Tainhas, Grillo, Guglielmi A., Madafferi, Bianco, Serva E., Rositano, Di Giorno. Allenatore Guglielmi.

ARBITRI: Oggiano di Olbia e Cozzolino di Oristano; cronometrista Puvia di Carrara.

MARCATORI: 6′ Mateo, 8′ Serva P., 10′ Mateo. 2′ st Liburdi, 4′ st Liburdi, 12′ Lessi, 13′ Torre, 15′ Baluardi.