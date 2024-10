Sport Debutto stagionale per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori 20 ottobre 2024

Grosseto: Debutto stagionale, domenica alle 18, sulla pista Mario Parri, per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori 1951 allenata da Marco Zanobi ed Emilio Minchella, chiamata a confrontarsi, per la prima giornata di Coppa Italia, con il Viareggio Hockey. Sarà una bella occasione per vedere all'opera un quintetto rinnovatissimo, che, con la chioccia Riccardo Bruzzi, utilizzerà una serie di giovani talenti della canterà del Circolo Pattinatori. A difendere la porta grossetana sarà Tommaso Bruni, classe 2003, che con la sua esperienza può tenere a galla una formazione che vuole provare a conquistare un posto nei playoff. La prima fase della Coppa Italia prevede anche le sfide con il Blue Factor Castiglione e con il Super Glanz Prato. Il roster del Cp Grosseto di serie B. Portieri Tommaso Bruni, Moreno Saletti, Vittoria Masetti; esterni Tommaso Giusti, Enrico Burroni, Dario Casini, Pier Francesco Montomoli, Alessandro Bardini, Marco Maria Bianchi, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti, Tancredi Betti, Riccardo Bruzzi, Samuel Cardi, Leonardo Convertiti Mann, Aleksander Muntean. Seguici



