Debutto precampionato per il Bbc Grosseto allo Jannella contro il Big Mat Bsc

Grosseto: Scatta il precampionato del Bbc Grosseto Spirulina Becagli che domenica, allo stadio “Roberto Jannella” di viale della Repubblica, affronta il Bsc Big Mat in due partite amichevoli. La prima prenderà il via alle 11, la seconda dopo una mezz’ora di riposo. Il manager del Bbc Jairo Ramos effettuerà i primi test stagionali con un organico rimaneggiato. Dei sei nuovi acquisti, saranno presenti solo il ricevitore Franco Pizzoli (arrivato dal Rovigo) e il lanciatore Matteo Carletti (ex Montefiascone), che può essere schierato all’interno. Gli altri, Martini, Freddy Noguera, Tomjansen, Fracchiola, arriveranno in Italia lunedì 3 aprile e si aggregheranno da martedì al gruppo. L’ultimo a mettersi a disposizione dei tecnici sarà il terza base cubano Jorge Barcelan, atteso per il 12 aprile.







Ramos, per la prima uscita, ha convocato i lanciatori Cozzolino, Bulfone, Hidalgo, Tony Noguera e Gonzalez; i ricevitori Sarrocco e Biscontri; gli interni Herrera, Vaglio, Franceschelli e l’esterno Chelli.

Nella formazione del Bsc Big Mat saranno disponibili il ricevitore Backstrom e i lanciatori Arias e Del Toro.

Prima dell’Opening Day del 15 aprile (ricordiamo che il playball sarà alle 14 ed alle 19) contro il Crocetta Parma, la Spirulina Becagli tornerà in campo sabato 8 aprile, per disputare un triangolare contro l’Hotsand Macerata ed il Big Mat Bsc.