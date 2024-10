Salute DE&I Day: grande successo per l'evento "Un anno di noi". Presentata la "Carta dei valori condivisi" 25 ottobre 2024

Con l'importante riconoscimento della certificazione sulla parità di genere, l'Asl Toscana Sud Est celebra il bilancio di due giorni di dialogo e confronto su diversità, equità e inclusione, in collaborazione con l'Università di Siena. Siena: Si è conclusa ieri la due giorni del DE&I Day, intitolata “Un anno di noi: Valori e strategia per Diversità, Equità e Inclusione”, organizzata dall’Azienda USL Toscana Sud Est nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Siena. Il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso ha espresso grande soddisfazione per l'evento, definendolo “due giorni intensi e toccanti, ma di enorme valore, culminati con il conferimento della certificazione sulla parità di genere, un chiaro segno del nostro impegno concreto su inclusione ed equità.” L'evento conclusivo del 24 ottobre è stato un corso di formazione organizzato dai CUG dell’Asl Toscana Sud Est e dell’Università di Siena. Durante la giornata, istituzioni e professionisti hanno discusso temi centrali per le organizzazioni moderne, come la gestione della diversità e la lotta alle discriminazioni di genere. Di particolare rilievo sono stati gli interventi di Oriana Calabresi, magistrato della Corte dei Conti, e di Antonella Ninci, avvocato dell'INAIL Toscana e membri della Rete nazionale dei CUG, che hanno analizzato il ruolo cruciale di questi comitati nell'applicazione delle Leggi sulle pari opportunità. Grande soddisfazione è stata espressa da Vittoria Doretti, presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) aziendale e Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), manager e responsabile Rete regionale Codice Rosa: “non ci aspettavamo una risposta così forte non solo dal personale dell'azienda, dell'Università, ma anche tanti enti, istituzioni, aziende private, cittadine e cittadini, comunità e associazioni e abbiamo raccolto ulteriori stimoli. Abbiamo celebrato traguardi importantissimi, ma siamo sempre in corsa e con lo sguardo rivolto al futuro”. La due giorni si è conclusa con la presentazione della "Carta dei Valori Condivisi DE&I", un documento chiave per promuovere la cultura aziendale inclusiva, equa e sostenibile. D’Urso ha sottolineato: “Questo è solo l’inizio di un percorso che continueremo a seguire con determinazione, per creare un ambiente di lavoro sempre più attrattivo e stimolante, capace di garantire elevati standard di qualità nei nostri servizi.” Seguici



