Dario Viti: “Grazie per l'assistenza ricevuta all'Ospedale di Grosseto”

Grosseto: L'ex sindaco di Castiglione della Pescaia, Dario Viti, ringrazia lo staff dell'Ospedale di Grosseto a seguito del ricovero per un delicato intervento. «Vorrei ringraziare pubblicamente – dice – tutto il personale ospedaliero, da quello infermieristico ai dottori, il Day Hospital moderno centro di accoglienza che sembrava di stare in un albergo a 4 stelle, perfettamente assistito da uno staff di alto livello infermieristico; un saluto particolare all’infermiera roccastradina, ai dottori di Cardiologia, all’Anestesista, al burocrate, al personale tutto, dove sono stato sottoposto, con successo, ad intervento di Cardioversione Elettrica. Spesso il nostro Ospedale è a torto criticato, ci sono in realtà operatori seri e professionalmente preparati che costituiscono una vera Eccellenza Nazionale, non solo ti salvano la vita, ma ti danno una seconda opportunità ed una speranza di miglioramento. E' sempre difficile fare nomi, per tutti citerò il Dott. Andrea Picchi, ha trovato il tempo per assistermi e confortarmi, ed il Dott. Francesco De Sensi che ha eseguito con notevole professionalità l'intervento eliminando la mia fastidiosa fibrillazione atriale. Vorrei che questa testimonianza rappresenti anche un invito a non dimenticare il lato umano del servizio sanitario, dove ogni interazione conta e dove l'impegno di ognuno ha un impatto significativo sulla vita degli altri». Seguici



