Dance anni Ottanta e Novanta e musica country e rock per il fine settimana della Sala

Grosseto: Due appuntamenti con la musica animeranno il fine settimana della Sala Eden, il locale sulle Mura medicee di Grosseto: venerdì 21 aprile, infatti, è un programma un dj set, mentre sabato arriva la musica dal vivo. Tornano i grandi successi della musica dance anni Ottanta e Novanta, italiana e internazionale, che accompagneranno la serata di venerdì 21 aprile alla Sala Eden. In console ci sarà Matte Shaker dj che proporrà la sua selezione per tutti gli appassionati della musica di quel periodo. Sabato 22 aprile, invece, si esibirà il gruppo grossetano Amerikans, composto da cinque musicisti accomunati dalla passione per la musica country, rock, pop e blues di origine americana e inglese. La band vede Ulisse Galoppi come voce solista e alla chitarra e all’armonica, Claudio Lulli alla batteria, Roberto Tassi al basso, Riccardo Luongo alla tastiera e Marco Pieraccini alla chitarra acustica.

Lo storico locale di Grosseto, al bastione Garibaldi, per i due appuntamenti aprirà alle ore 18, con possibilità di aperitivo e cena, grazie al servizio ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza che gestisce la struttura. L’ingresso è libero, per info e prenotazioni: 327 394 5254.

