Argentario: Sì, dalla sede Artemare Club lo spettacolo del lunistizio maggiore, il raro evento celeste che cade ogni 18, 6 anni ma nelle notti tra il 17 e il 20 novembre il cielo offrirà altri eventi astronomici, grazie a una serie di congiunzioni astrali tra la Luna e alcuni dei pianeti più luminosi. Racconta il comandante Daniele Busetto, appassionato di navigazione astronomica come molti marinai, la Luna si avvicinerà a Giove e Marte, dando vita a momenti di rara bellezza che saranno osservabili grazie alle giornate invernali più brevi e al tramonto anticipato, eventi coincidono con il picco delle Leonidi, uno sciame meteorico originato dalla cometa Tempel -Tuttle, noto per la sua spettacolarità. Pertanto tutti con occhi alla volta celeste dopo il tramonto, perché sarà possibile seguire l’evoluzione di questi spettacoli astrali specialmente dai luoghi elevati e privi di inquinamento luminoso, come colline o aree rurali della Maremma, parole di Artemare Club!