Dalla Nuova Grosseto Barbanella alla Tanzania: scambio di auguri per un domani migliore

Grosseto: Uno striscione di auguri che ha viaggiato per due continenti con l’intento di donare un sorriso e magari un domani migliore ai ragazzi meno fortunati.





L’iniziativa è partita dai giovani calciatori della Nuova Grosseto Barbanella che si sono interessati a ciò che accade nella zona rurale di Mvimwa, vicino alla città di Sumbawanga. Una regione, quella di Rukwa, situata nella Tanzania, in una delle zone più remote e povere del Paese, e forse anche del mondo intero. Dal giugno 2022 la comunità di Nomadelfia è presente proprio in questa parte di Africa, cercando di agevolare il difficile percorso di molti giovani ragazzi. Tra i molteplici problemi che affliggono questa parte di mondo, infatti, c’è quella che viene definita “infanzia rubata”, ovvero bambini che hanno poco o niente e sono costretti ad andare a lavorare in condizioni disagiate, senza poter studiare o giocare. Una condizione drammatica che ha fatto breccia nel cuore della squadra dei Giovanissimi under 15 della Nuova Grosseto Barbanella. I ragazzi hanno deciso di inviare uno striscione di auguri che ha colmato le distanze tra due realtà così differenti e, al tempo stesso, si sono attivati per dar vita ad una gara di solidarietà. Sotto la guida dei dirigenti della società grossetana, è stata promossa una raccolta fondi che sono serviti all’acquisto di alcuni palloni, a cui sono stati aggiunti quattro completi da calcio donati dalla Nuova Grosseto Barbanella. L’iniziativa è stata realizzata anche grazie alla collaborazione della comunità di Nomadelfia. La speranza è quella di poter donare un sorriso per il Natale ai bambini di Mvimwa.