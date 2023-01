Dall’Opera al Musical per il terzo evento del Festival Music & Wine

Al Museo di Storia Naturale di Grosseto con un Trio davvero d’eccezione. I grandi vini di maremma ancora presentati da “Rosae Maris” e dalla Scuola Europea Sommelier uniti agli Antichi Gusti di Maremma.



Grosseto: Dopo il “tutto esaurito” registrato in ambedue i concerti precedenti, il Festival Internazionale “Music & Wine” entra nel vivo con il suo terzo imperdibile appuntamento domenica 29 gennaio prossimo alle 17,00 presso il Museo di Storia Naturale di Grosseto. Protagonista assoluto del pomeriggio sarà il Trio Opera Viwa formato dalla straordinaria voce del soprano Silvia Martinelli, dal pianista Andrea Trovato e dal flautista Fabio Taruschio con lo spettacolo “Dall’Opera al Musical” nel quale i musicisti spazieranno dalle più belle Arie delle opere di Donizetti (“So anch’io la virtù magica” dal Don Pasquale), Verdi (“Saper vorreste” da Un ballo in Maschera) e Bellini (“Casta diva” da Norma) fino al Musical d’oltreoceano di Bernstein (“Somewhere” e “Tonight” da West Side Story) e Loyd-Webber (“Memory” da Cats) e alle più belle musiche di Walt Disney (“Over the Rainbow” dal Mago di Oz). Ma non mancheranno neanche autentiche perle quali la meravigliosa Rapsodia in Blue di George Gershwin nella sua versione originale per pianoforte solo e la Jazz Suite per flauto e pianoforte di Claude Bolling.

Un programma insomma estremamente gustoso e interessante al quale sarà veramente difficile saper rinunciare e che sarà seguito, come avviene di consueto al termine dei concerti del festival, dalla degustazione dei migliori vini del territorio a cura di “Rosae Maris” e Scuola Europea Sommelier. Questa settimana saranno presenti le cantine Diegale, Fattoria Il Casalone, La Vigna sul Mare, Tenuta Dodici e Tenuta Montauto. E inoltre, ad accrescere la gustosità dell’evento, sarà anche possibile degustare alcuni prodotti gastronomici presentati dall’Azienda Antichi Gusti di Maremma di Giulio Marconi.

Il Trio protagonista della serata si è formato nel 2007 in seno all’Associazione Culturale “Opera Viwa”, attiva nella diffusione musicale e nella sensibilizzazione dei giovani alla musica, ed in particolare alla lirica. Ha svolto fin dalla sua formazione una fiorente attività concertistica, sia in Italia che all’estero, con un repertorio che spazia dalla musica da camera originale per flauto, soprano e pianoforte alla lirica, dalla musica antica alle american songs. Il gruppo toscano (i musicisti provengono da Arezzo) è ricorrentemente ospite di importanti manifestazioni internazionali, sia in Italia che in Germania, Croazia, Spagna, Stati Uniti. Nel 2017 è uscito il Compact Disco del Trio Opera Viwa, dal titolo “La Flûte Enchantée” per l’etichetta giapponese Da Vinci Edition, comprendente opere originali per soprano, flauto e pianoforte, di cui alcune in prima registrazione assoluta.

I posti a sedere al Museo sono limitati e solo su prenotazione presso l’Associazione Amici del Quartetto (tel. 333.9905662 -anche Whatsapp- email: amiquart@gmail.com).

Costo dei biglietti € 10 per gli interi e € 8 per i ridotti. I bambini fino ai 10 anni di età entrano gratis.