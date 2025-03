Dal Ministero dell’Istruzione 480mila euro al Comune di Castiglione della Pescaia per il miglioramento dei servizi educativi

Castiglione della Pescaia: «La politica di questa amministrazione è quella di lavorare facendosi trovare pronti a sfruttare tutte le opportunità che Stato, Regione o altri Enti ci possono offrire. Gli uffici continuano a dimostrare grande reattività e attività di progettazione, non perdendo mai l’occasione di essere presenti con un progetto pronto da presentare quando ci sia la possibilità di avere un finanziamento». La sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi commenta così la notizia dell'ottenimento di nuovi fondi del Pnrr-Next Generation EU stanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito riservati al "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Il Comune potrà beneficiare di 480mila euro che andrà ad impiegare nel secondo stralcio dei lavori del progetto di riqualificazione della Fattoria delle Anatre.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Elena Nappi – grazie al primo stralcio dei lavori realizzato qualche anno fa, l’area ha ripreso a vivere ed oggi ospita importanti progetti di inclusione e attività legate al sociale ed al doposcuola. Adesso potremo ampliare e completare questa struttura con nuovi locali, una ludoteca e un ampio spazio che potrà accogliere anche la colonia estiva. La Fattoria delle Anatre è l'area, all'interno della Pineta di Selene, dove i nostri ragazzi speciali si confrontano con le realtà del territorio, condividono le proprie attività con tante progettualità, dove imparano a diventare autonomi anche dal punto di vista lavorativo e si integrano all’interno del tessuto sociale della comunità castiglionese. Un area in pieno verde che con questo nuovo intervento ci consentirà di migliorare la fruizione degli spazi ed di offrire ulteriori servizi ricreativi ed educativi».

«Un progetto iniziato diversi anni fa con lo stanziamento di 350mila euro per la riqualificazione di un'area dismessa del nostro territorio – aggiunge l'assessore al welfare Sandra Mucciarini – che oggi, con questo nuovo finanziamento, potrà essere completato per offrire ai nostri ragazzi spazi ancora più idonei allo svolgimento delle loro attività, ludiche ed educative. L'idea di una struttura realizzata con materiali a scarso impatto ambientale, che punta al risparmio energetico, e con i giusti spazi per ospitare tante attività didattiche importanti per i nostri "ragazzi speciali" sarà un bellissimo luogo di aggregazione per i giovani e un grande lascito per tutta la comunità. Sono orgogliosa di poter contribuire alla sua realizzazione».