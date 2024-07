Dal Comune di Magliano in Toscana contributi per il rimborso del ticket sanitario

Fino al 31 dicembre 2024 si potrà presentare domanda per il contributo economico stanziato dall’Amministrazione Fusini



Magliano in Toscana: C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per presentare la domanda per la concessione del contributo economico per il rimborso del ticket sanitario, concessa dal Comune di Magliano in Toscana, per prestazioni erogate nelle strutture pubbliche o nei centri privati convenzionati in Toscana.

“Siamo felici di poter offrire alla cittadinanza – spiega Anna Lampredi, assessore alla Sanità – un contributo importante per dare una mano alle famiglie e a tutte le persone che ne faranno richiesta. Da quanto ci siamo insediati, il rimborso del ticket sanitario è stata una delle nostre priorità per cercare di aumentare il supporto ai nostri cittadini e, devo dire, che siamo felici di esserci riusciti”.

Sono ammessi al beneficio i soggetti che hanno i seguenti requisiti: residenza anagrafica nel comune di Magliano in Toscana; cittadinanza italiana o di un paese dell’UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità; attestazione ISEE del nucleo familiare pari o inferiore all’assegno sociale minimo Inps dell’anno di riferimento che per l’anno 2024 è di 6.947,33 euro; iscrizione al Servizio sanitario nazionale; assenza di esenzioni totali dal pagamento della spesa sanitaria riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per presentare la domanda si dovrà utilizzare il modulo disponibile online oppure direttamente all’ufficio Servizi demografici. E’ possibile scaricare i moduli o avere maggiori informazioni chiamando il numero 0564.593421 o visitando il sito www.comune.magliano-in-toscana.gr.it.