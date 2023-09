Ambiente Dal 1° ottobre tornano attivi i divieti di sosta per la pulizia delle strade. 22 settembre 2023

Monte Argentario: Tornano operativi nelle vie di Porto S.Stefano i divieti di sosta per consentire a SeiToscana le operazioni di spazzamento meccanizzato.

Il nuovo calendario, stabilito dall’ordinanza n. 419/23 della Polizia Locale, dispone il divieto di sosta a tutti i veicoli nelle seguenti vie e con gli orari sotto indicati : Via del Campone (dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con Via Marconi) : ogni 1° MARTEDI del mese dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

Via della Cava (solo parcheggio pubblico sotterraneo) : ogni 1° MERCOLEDI del mese dalle ore 08,00 alle ore 10,00.

Via Lambardi (dall’incrocio con Via Panoramica fino all’altezza di Via Collodi) : ogni 2° MERCOLEDI del mese dalle ore 08,00 alle ore 09,00.

Via Lambardi (dall’altezza di Via Collodi all’intersezione con Via Cetina) : ogni 2° GIOVEDI del mese dalle ore 08,00 alle ore 09,00.

Via Appetito (basso) (solo aree di parcheggio poste fra il n. 216 e il n. 224 entrata del Parco Villa Varoli) : ogni 1° GIOVEDI del mese dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Via Sordini (ambo i lati) : ogni 1° LUNEDI del mese dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Via Martiri d’Ungheria (ambo i lati) : ogni 1° LUNEDI del mese dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Lungomare dei Navigatori, posteggi posti sulla sx della corsia lato monte (dall’altezza della sede della Confraternita della Misericordia fino all’altezza dell’ufficio postale) : ogni 1° LUNEDI del mese dalle ore 08,00 alle ore 09,00.

Lungomare dei Navigatori, posteggi posti sulla sx della corsia lato monte, (dall'altezza dell'ufficio postale fino all'altezza dell'Aquarium) : ogni 2° LUNEDI del mese dalle ore 08,00 alle ore 09,00. I veicoli trovati in sosta saranno rimossi con carro attrezzi con spese a carico dei contravventori. Nell'ambito delle suddette zone, sono escluse dal divieto le aree riservate ai portatori di handicap e le aree riservate agli alberghi.





