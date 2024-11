Da X Factor 2023 arrivano al Rockstar di Capalbio gli Animaux Formidables

Capalbio: Direttamente da X Factor arrivano al Rockstar di Capalbio gli Animaux Formidables. Artisti unici nel loro genere, si esibiranno sabato 16 novembre in una notte di rock elettronico per tutti gli amanti delle vibrazioni potenti e delle atmosfere alternative.

La serata inizierà alle 21,30 – con l’apertura affidata ai Donìa Nö (Electronic Rock) – con biglietto d’ingresso al costo di 10 euro (info e prenotazioni: 346 0857924).





Dopo settanta concerti tra club e festival e la partecipazione a X Factor Italia 2023, dove è stato protagonista nel “Team Morgan”, il duo garage fuzz noise composto da Mr Formidable e Mrs Formidable torna a esibirsi dal vivo dopo il debut album “We Are All Animals”, accolto come una tra le più interessanti uscite discografiche del panorama indipendente italiano.

Gli Animaux Formidables si esibiranno al Rockstar in località Poggetti nel comune di Capalbio, strada Casal Nuovo 2, locale inaugurato lo scorso 24 agosto dalle ceneri del celebre “Mattatoio” dai nuovi gestori Stefano Zandomeneghi e Lucia Alocci.

Un’attività che nasce da due visioni differenti: Stefano, musicista e insegnante, viene dal mondo della musica, dalla didattica fino all’organizzazione di eventi; Lucia mette invece tutta la sua esperienza nella ristorazione.

Ogni settimana ci sarà un programma ricchissimo: si parte il mercoledì con l’aperipizza, con pizza e sushi dalle 18,30. E come tocco speciale castagne a mezzanotte. Il giovedì è la serata dedicata ai giochi da tavolo a cura di Epica Eventi (l’ultimo giovedì del mese Cena con delitto).

Il venerdì palco aperto con le jam session, open mic e consolle e le risate con le stand-up comedy. Il sabato è dedicato alla musica live, per chiudere poi la settimana la domenica con l’aperipizza e il sushi a partire dalle 18,30.

«La mission – spiegano i due gestori – è di fare rassegne musicali orientate sugli inediti, con festival e contest, per dare anche la possibilità di suonare agli artisti della Maremma, creando un posto di ritrovo per i giovani e non solo. Un locale dove cenare e passare la serata tra musica, cultura e giochi. Nel locale vengono svolte anche le lezioni con i docenti della scuola di musica Cromatica Music Home direttamente sul palco dove gli allievi, il terzo venerdì di ogni mese, si esibiscono in jam session di fronte al pubblico. La cucina riprende lo stile del locale, con pizza e panini colorati naturalmente (con selezione di panini rossi con la barbabietola, neri con il carbone e blu con l’alga spirulina). I panini prendono il nome dai gruppi musicali, mentre il cavallo di battaglia è il Rockstar, con hamburger di cinghiale. Utilizziamo prodotti locali di alta qualità e carne del posto. Ma ci sono anche piadine, fritti e dolci. E ogni mese una limited edition: fino al 23 novembre la pizza con la zucca e l’impasto al carbone. Poi, dal 23 novembre, panino Red Hot Chili Peppers con chili piccante».