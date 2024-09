Da “Museo a Museo”, due escursioni per scoprire i musei di Maremma camminando nella natura

Il programma prevede domenica 15 settembre il tratto dal Museo archeologico di Massa Marittima al Lago dell’Accesa e il 6 ottobre dal Museo archeologico di Pitigliano al Museo di San Mamiliano a Sovana.



Grosseto: Passo dopo passo alla scoperta dei Musei di Maremma grazie al progetto “Da Museo a Museo”. Questa la formula proposta: una visita guidata ad un museo come punto di partenza, una escursione tra strade e sentieri con la raccolta di dati naturalistici durante il percorso, la visita di un museo all'arrivo, rientro in pullman al punto di partenza. Si tratta di una sorta di "lancio" di un progetto più ampio, su sei diverse aree, per ciascuna delle quali sono stati selezionati, provati e messi su carta i relativi sentieri. Le aree coincidono con la suddivisione territoriale della rete dei musei di Maremma: Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, Regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline Metallifere. L’obiettivo è quello di mettere in collegamento i musei della Provincia di Grosseto mediante una selezione di sentieri escursionistici, raggiungibili anche con mobilità dolce.

I fruitori e gli escursionisti sono inoltre invitati a raccogliere dati sulla presenza di fauna e flora spontanea lungo il percorso e a segnalare le loro osservazioni tramite i propri cellulari, in base alle indicazioni che verranno fornite dal Museo di Storia Naturale della Maremma, incrementando così la conoscenza degli aspetti naturalistici in una logica di Citizen Science. Per promuovere questo progetto, finanziato dalla Regione Toscana e dal Sistema Musei di Maremma, con capofila il Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto, sono stati organizzati due appuntamenti. Domenica 15 settembre è prevista l’escursione nell'area delle Colline Metallifere a Massa Marittima con partenza alle 9.30 dal Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale fino all’area archeologica del Lago dell’Accesa. Si tratta di un percorso di circa 9 km, percorribile in circa 3 ore di cammino senza difficoltà.

La seconda camminata è in programma domenica 6 ottobre nell’area del tufo che va da Pitigliano al Museo di San Mamiliano a Sovana. Il percorso è di circa 8 km e si può percorrere sempre in 3 ore. Il ritrovo per i partecipanti alle ore 9.30 nel cortile della Fortezza Orsini, davanti all’ingresso del Museo Civico Archeologico della civiltà etrusca Enrico Pellegrini a Pitigliano. La partecipazione alle due escursioni, massimo 30 persone per data, è gratuita ma obbligatoria la prenotazione utilizzando il codice QRCode che si può trovare sul sito del sistema museale: www.museidimaremma.it con tutte le informazioni. Ai partecipanti si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo e portarsi acqua e pranzo a sacco.

“Sono entusiasta di presentare il progetto ‘Da Museo a Museo’- commenta la presidente del Sistema Musei di Maremma Irene Lauretti -, che unisce cultura e natura in un’esperienza unica. Queste escursioni offrono la possibilità di esplorare i nostri musei attraverso sentieri che attraversano alcuni dei nostri paesaggi più belli, promuovendo al contempo la Citizen Science. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio, coinvolgendo la comunità in un progetto sostenibile e innovativo. Invito tutti a partecipare per vivere in prima persona la ricchezza della nostra terra.”

"Il progetto è pensato per una fruizione ampia da parte di un pubblico attento ai valori culturali del nostro territorio - aggiunge Andrea Sforzi direttore del Museo di Storia naturale della Maremma-. I sentieri possono essere percorsi da tutti in ogni momento dell'anno, in modo autonomo. Queste due giornate di lancio vogliono far conoscere questa opportunità e stimolare una fruizione sostenibile e consapevole degli aspetti storici e naturalistici della nostra provincia".

Per informazioni: tel. 0566906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com sito web: www.museidimaremma.it