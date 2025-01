Da Massa Marittima Fashion Week: storia di Consuelo Cappelli e delle sue esclusive stampe botaniche

Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, commenta: "E’ in atto una profonda trasformazione del commercio, dove chi riesce a distinguersi può raggiungere grandi obiettivi"

Massa Marittima: Quella di Consuelo Cappelli è una storia che merita di essere raccontata, un viaggio incredibile che parte dal cuore del centro storico di Massa Marittima per arrivare agli eventi più prestigiosi del mondo della moda. Consuelo è una commerciante di fiori, proprietaria di un negozio in via Ximenes, a due passi dalla magnifica piazza del Duomo. Un’attività che ha rilevato dalla sorella qualche anno fa. Ma dietro a quella fioreria si nasconde una storia di passione, ricerca e innovazione che ha portato questa madre di tre figli a diventare un’artista apprezzata nel mondo della moda.





“Tutto è cominciato dalla voglia di non sprecare i fiori che, inevitabilmente, appassiscono – racconta Consuelo Cappelli – Un pensiero che mi ha spinto ad esplorare l’antica arte tintoria e la stampa botanica. L’anno scorso, con una curiosità insaziabile, ho iniziato a documentarmi, a seguire corsi, ma soprattutto a sperimentare, anche di notte, un’arte che mi affascinava sempre di più”.

La sua passione per la natura e il desiderio di dare nuova vita ai fiori l’hanno spinta a perfezionare una tecnica ecologica e rispettosa dell’ambiente: l’ecoprint, una stampa botanica naturale su tessuti di vario tipo, dalla lana al cotone, alla seta.

Si tratta di una tecnica antica che utilizza foglie e fiori per rilasciare il loro colore sui tessuti, creando pezzi unici, ricchi di sfumature naturali. La scelta delle foglie giuste, la preparazione dei tessuti, la mordenzatura, la cottura a vapore, sono solo alcune delle fasi che Consuelo ha perfezionato. Il risultato finale è un tessuto vibrante di colori, unico nel suo genere.

Questa passione, che nasce nei suoi ritagli di tempo, ha ben presto conquistato i social media, dove le sue creazioni hanno iniziato a farsi notare.

Nel marzo 2024, la sua arte è arrivata agli occhi di Cinzia Vezzi, Fashion Designer consulente ricerca e sviluppo settore moda e arredamento, che conta collaborazioni per Sciarada ed altre importanti concerie italiane. Da qui Consuelo ha iniziato a sperimentare su pelle ed anche su pelle pregiata, come pitone e alligatore, con risultati ancor più incredibili. Grazie a questa collaborazione, Consuelo Cappelli è arrivata alla Milano Fashion Week, dove il 16 e 17 settembre ha avuto modo di presentare le sue creazioni ad un pubblico internazionale e ai grandi brand.

Non solo: il 6 dicembre scorso, a Firenze, in una mostra evento nello splendido scenario di Palazzo Borghese, le sue stampe sui pellami pregiati sono state esposte come vere e proprie opere d’arte.

Da tutto questo, negli ultimi mesi a Massa Marittima è nato il brand “Ex Foliis”, che nella sua unicità sta attirando l'attenzione dei più importanti marchi internazionali del lusso, i quali hanno già dimostrato interesse a queste creazioni esclusive, probabilmente destinate a diventare borse e accessori di alta moda.

Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio, commenta così la storia di Consuelo Cappelli: ""In un periodo in cui si sente spesso parlare della crisi del commercio di vicinato, la storia di Consuelo è un chiaro esempio di come il settore si stia evolvendo e possa conquistare nuovi spazi di mercato. Nell’epoca della standardizzazione vince la competenza, la creatività, la specializzazione e il servizio. Ingredienti che troviamo solo nei negozi fisici e con persone in carne e ossa.

La passione e l'innovazione, come quelle dimostrate da Consuelo, sono il futuro. Oggi, i negozi vivono una stagione di rinnovato successo grazie alla loro capacità di reinventarsi e di offrire servizi su misura e prodotti che rispondano alle esigenze di una clientela sempre più esigente e sensibile alla qualità e alla sostenibilità".