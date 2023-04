Da Confartigianato Imprese Grosseto la chiamata alle aziende che offrono lavoro

Grosseto: Parallelamente all’accreditamento e all’avvio delle attività di Formimpresa come agenzia per il lavoro, Confartigianato Imprese Grosseto lancia una “chiamata” a tutte le aziende del territorio affinché segnalino all’associazione le proprie offerte di lavoro in modo da creare una banca dati costantemente aggiornata, da mettere a disposizione di coloro che sono in cerca di lavoro. Le offerte così raccolte saranno promosse anche attraverso i canali di comunicazione di Confartigianato.



“Formimpresa si è recentemente accreditata come agenzia per il lavoro, con la partecipazione al bando Gol, Garanzia Occupabilità Lavoratori – spiega Cristina Frascati, direttore di Formimpresa –. Gli operatori di Formimpresa sono professionisti qualificati con un’esperienza decennale nel settore della formazione e dell’orientamento. Ciò che distingue Formimpresa dalle altre Agenzie per il Lavoro è questo aspetto unitamente al valore aggiunto rappresentato dal fatto di operare all’interno del sistema di Confartigianato, che assicura un contatto diretto con le aziende aumentando la possibilità di successo dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il vantaggio è doppio, non solo per chi si rivolge a Formimpresa per avviare un percorso di ricerca di lavoro ma anche per le stesse aziende che trovano nel nostro staff professionisti in grado di individuare il candidato con le caratteristiche, le competenze tecniche e gli skill conformi al profilo richiesto".

Per segnalare le posizioni aperte all’interno della propria azienda telefonare allo 0564 419640/658 oppure compilare il form al seguente link: www.artigianigr.it