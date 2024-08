Cultura aziendale: kit di benvenuto per nuovi collaboratori

Quando si parla di cultura aziendale si fa riferimento all’insieme dei valori, delle politiche internet e della filosofia di azione utilizzata da un’azienda per relazionarsi con il resto del mondo. Con questa espressione dunque si indicano i valori etici che l’impresa adotta in tutti gli ambiti lavorativi, dal modo in cui produce e realizza prodotti e servizi, al tipo di ambiente che si preoccupa di creare internamente per i propri dipendenti.



Al giorno d’oggi, non esiste ormai media grande impresa che non abbia una filosofia aziendale chiara e definita. Anche perché è ormai fondamentale per il successo di qualunque business, tanto che l’attenzione a offrire benefit e comfort a chi entra a far parte del team di un’attività commerciale è molto più alta che in passato. Un’evoluzione dovuta alla maggiore consapevolezza che si ha su quanto la produttività sia legate proprio alla felicità dei dipendenti.

Anche per questo, la scelta di gadget da destinare loro a meeting di lavoro e altri eventi, avviene in modo molto più preciso e dettagliato. Il gadget deve riuscire infatti sia a fidelizzare il dipendente, che a esportare il marchio aziendale. In passato la scelta era pressoché identica per tutte le imprese (Agende e penne sono un classico). Negli ultimi anni invece gli imprenditori fanno anche scelte più elaborate e innovative. Come quella ad esempio di creare delle felpe personalizzate. Anche per questo, sono sorti negli anni e-commerce come GedShop, che consentono alle aziende di personalizzare tantissimi oggetti da donare in occasioni speciali a dipendenti e consumatori.

Gadget e cultura aziendale

Sicuramente, qualunque imprenditore vuole stabilire fin da subito un legame forte con un dipendente appena assunto, presta molto attenzione al kit di benvenuto da regalare al suo primo giorno di lavoro è fondamentale infatti che il lavoratore capisca subito di trovarsi in una realtà che vuole accoglierlo nel modo migliore possibile e che si differenzia dalle aziende concorrenti. Se in passato questi kit erano praticamente identici in tutte le imprese, oggi è molto più vero il contrario.

Ogni imprenditore si occupa infatti di comporre un kit di benvenuto che sia in primo luogo diverso da tutti gli altri. In generale però, gli oggetti più scelti sono power bank solari, penne personalizzate, felpe, magliette agende. Un altro trend che si è sviluppato negli ultimi anni, è quello di regalare delle piantine che possano aiutare il dipendente a rendere il suo ufficio più gradevole esteticamente.

L’importanza del kit di benvenuto per i dipendenti

D’altronde, i primi giorni di lavoro di un lavoratore in una nuova realtà, sono forse i più importanti. In questi primi momenti infatti, che il dipendente inizia a comprendere ed assorbire la cultura aziendale del suo nuovo luogo di lavoro. Il kit di benvenuto e il modo in cui vengono scelti i gadget personalizzati possono essere fondamentali per far sentire sin da subito il lavoratore parte di un’azienda seria in cui c’è grande attenzione per le persone. Sono sempre di più infatti le persone che, nell’accettare un’offerta di lavoro, tengono in considerazione anche i valori etici e la filosofia con cui l’azienda si presenta.