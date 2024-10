Cultura, arte e natura nel primo weekend di novembre a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Cultura, arte e natura alla riscoperta di posti ormai dimenticati legati alla storia del territorio, nel primo weekend di novembre a Castiglione della Pescaia.

Si parte venerdì 1 novembre con la passeggiata di TuscanyDiscovery alla scoperta di un vecchio insediamento medievale nei boschi di Castiglione della Pescaia sopra poggio Maus a Pian d'Alma, percorrendo un sentiero escursionistico panoramico in un'affascinante cornice di macchia mediterranea. La partenza è alle 9:30. Domenica un’altra storia ormai dimenticata di Castiglione che riguarda la coopatrona del paese, la santa dell'acqua Santa Petronilla. Partenza ore 10:00 per una facile escursione alla scoperta dei ruderi di un romitorio legato ad una leggendaria fonte miracolosa.

Ultimo fine settimana di visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. Venerdì 1 novembre alle 11:00, sabato alle 15:00 e domenica alle 11:00, in quest'ultima occasione accompagnati dall'artista, sarà possibile scoprire nuove installazioni, sculture giganti, mosaici e pitture di questo progetto artistico che ruotando intorno al concetto di riuso riqualifica gli scarti per realizzare opere d'arte nelle quali materiali di recupero e natura trovano il loro perfetto equilibrio.

Continuano in questo fine settimana anche le Domeniche di Autunno al MuVet, con visita guidata alla mostra "Il ritorno del condottiero. Principi Etruschi nella tomba del duce di Vetulonia". Domenica 3 novembre le archeologhe dello staff attenderanno i visitatori a partire dalle 15:00 per un tour guidato gratuito alla mostra. Dal 1 novembre al 31 marzo il MuVet segue il nuovo orario invernale, e sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 16:00, chiuso nei lunedì non festivi, chiuso il 25-26 dicembre e 1 gennaio.