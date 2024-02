Croce Rossa Italiana: Un ringraziamento a tutti i volontari del Comitato Costa d’Argento

Monte Argentario: Un ringraziamento sincero a tutti i volontari di Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d’Argento, fra i quali e le quali si ringrazia la delegata di area 6, Guya Sarperi, per l’impegno profuso a promuovere la raccolta di fondi, che ha già dato buoni risultati, per acquistare entro il 2024 l’ambulanza nuovo “ Gaia Due”, che comporta un impegno economico notevole.

Il Comitato nella occasione ricorda alcuni servizi socio assistenziali:

il lunedì’, mercoledì e venerdì mattina, ore 8,30- 12,30 lo sportello socio assistenziale e distribuzione viveri gestito da area due socio assistenziale.

Il martedì pomeriggio sede di Porto Santo Stefano sportello di segretariato sociale, dalle ore 15, fino ad esaurimento delle persone presenti.

Il venerdì’ pomeriggio, ad Orbetello, dalle ore 15 sino a conclusione dei presenti ( accesso diretto), sportello segretariato sociale. Sportello del cittadino, per le pratiche sanitari ad Orbetello, nel pomeriggio, una volta la settimana.

Telefono segreteria 0564-850210 con numeri passanti- E Mail:costadargento@cri.it; per le tessere di socio sostenitore o presso area due piano terra della palazzina di via Gioberti, 16-18. Oppure segreteria del Comitato tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12,30.

A Porto Ercole, il dottor Giorgio Rizzardi stà seguendo periodicamente un punto di informazione specialistico, in ambito cardiologico, con un professore che viene da Milano, oltre a seguire il servizio medico di Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d’Argento.

Sono aperte, infine le iscrizioni al servizio civile, sono rimasti alcuni posti, c’è tempo fino al 20 febbraio alle ore 14.