Attualità Cri: Successo per l'evento "In Farmacia per i bambini" 28 gennaio 2025

Argentario: Per l'evento " In Farmacia per i bambini " che si è svolto nella zona, La Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento è stata presente, con propri volontari in due Farmacie, quella di Orbetello della dottoressa Vittoria Cambi, in Corso Italia, Centro storico cittadino. La seconda a Porto Ercole ( Monte Argentario), presso la Farmacia Sant'Erasmo del dottor Tanzini. "Rinnoviamo i ringraziamenti alla Fondazione Nazionale " Francesco Rava", a tutti i volontari che sono stati presenti, fra i quali Pietro Franci, anche in questo appuntamento, così come nei precedenti negli anni scorsi, per questa bellissima iniziativa. Il materiale farmacologico è in giacenza presso la nostra sede a disposizione delle Famiglie e persone che ne avranno bisogno, lo sportello socio assistenziale è aperto al pubblico, con accesso diretto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al piano terra della Palazzina di Via Gioberti, 16-18 ad Orbetello. Si può anche chiedere informazioni alle sedi di Cri di Via Nizza, Talamone; Porto Ercole e Porto Santo Stefano, aperte la mattina dalle 9 alle 12,30", termina la nota della Cri. Seguici



