Cri ed Acli: sinergie socio assistenziali sul territorio

Grosseto: Acli e Cri creano un'utile sinergia sul territorio per servizi alla popolazione, servizio civile, aiuto agli anziani ed agli immigrati, supporto sociale a chi ha conflittualità forti sul lavoro o nelle proprie famiglie.



Cri ed Acli gestiscono, insieme ad Orbetello Cri Costa d'Argento, l'ufficio del segretariato sociale, lo sportello sociale e lo sportello del cittadino, il patronato.

La foto di copertina è una foto storica, in quel di Murci, dove il presidente Michele Casalini fu premiato per la comune attività nel sociale e nei servizi ai cittadini, dal presidente regionale delle Acli della Toscana e dall'allora presidente provinciale della Fap Acli commendator Vittorio Giovani.

Non vi sono dubbi che gli uffici di segretariato sociale sul territorio costituiscono un momento importante di confronto e di mediazione di tanti " conflitti " sociali, in un Pianeta la cui popolazione cresce vertiginosamente sempre più sui territori occidentali dobbiamo pensare a servizi e serie politiche di accoglienza. Dare una bevanda calda delle ore più fredde serve, ma non risolve il problema. Giovani, per spirito e voglia di fare sembrava un ragazzo, tanto ha fatto proprio per le zone della provincia più "abbandonate" e con un progressivo spopolamento e la chiusura di tante attività produttive, come le unità poderali.