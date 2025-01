Cri Costa Argento, protezione civile: convenzione anche per il 2025 con comune di Orbetello

Orbetello: "Sarà operativa anche per l'anno 2025, come da accordi con la Giunta Municipale, la convenzione con l'Amministrazione Comunale di Orbetello, per il servizio di protezione civile, come da convenzione specifica con il settore che viene curato e seguito dal consigliere comunale con delega alla protezione civile, Roberto Berardi". E' quanto comunica la Cri Costa d'Argento.

"La Cri, per queste attività, in caso di emergenza per maltempo, piogge, incendi in estate, venti forti ed altre calamità viene attivata dall'assessorato alla protezione civile e dai propri tecnici, con richieste di intervento precise e ben individuate da un punto di vista organizzativo, gestionale, logistico. La Cri dispone anche di due gruppi elettrogeni, uno nuovo che viene tenuto a Porto Ercole, altri strumenti per questo settore oggi molto importante, viste le calamità che i cosiddetti " cambiamenti climatici ", così come la mancata " cura" dei territori, dei boschi e degli alvi di fiumi e torrenti, hanno causato e causano in Paesi dove prima il meteo era caratterizzato dal clima moderato e " mediterraneo", termina la nota.