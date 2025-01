Cri Costa Argento: Progetto educazione alla tutela ambientale

Orbetello: E' operativo ed attivo, presso il Comitato di Croce Rossa Italiana, della Costa d'Argento, il progetto del servizio civile ambientale, con due volontarie, che curano appunto una campagna di educazione alla tutela ambientale.

Enti Locali, Scuole, Associazioni possono contattare la Cri per concordare insieme eventuali iniziative progettualita' sul territorio, per la difesa dell'ambiente, contro l'inquinamento, la tutela dei boschi e delle zone verdi, contro gli effetti " serra" e gli spesso drammatici eventi e cambiamenti climatici. Sono due le volontarie per questo progetto, predispsto in ambito nazionale dagli uffici del servizio civile della Croce Rossa Italiana, in accordo e con i finanziamenti ministeriali e governativi.

Info: michele.casalini@cri.it