“Crescere insieme". Un ciclo di laboratori per famiglie con bambini fino a 6 anni

Grosseto: Una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini fino ai sei anni di età. Si chiama “Crescere insieme” ed è l'iniziativa a cura del Coordinamento pedagogico zonale realizzata nell'ambito dei Pez infanzia della Regione Toscana. Al progetto collabora il Comune di Grosseto, ente capofila della zona.

“Siamo orgogliosi – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante – di contribuire fattivamente a questa importante serie di eventi dedicati a comprendere al meglio i bambini e le loro necessità: grazie all'impegno di professionisti del settore, verranno affrontati con chiarezza dei temi molto sensibili”. La partecipazione è del tutto gratuita. L'avvio del progetto è previsto per il 2 luglio alle 17 con “Crescere insieme giocando”. Poi, a seguire, questo il calendario degli appuntamenti: “il linguaggio delle emozioni (9 luglio alle 17); “sostenere l'autostima nei bambini e nelle bambine (16 luglio alle 17), “regole e capricci” (23 luglio alle 17). Per partecipare agli incontri occorre iscriversi accedendo a https://forms.gle/kLxCrgRWGmWsvqdo8. Ogni corso sarà fruibile comodamente da remoto, tramite il link per la partecipazione su piattaforma meet: meet.google.com/vdibzog-rtv. Per informazioni è possibile scrivere a romina.nesti@coordinateformazione.com. Seguici



