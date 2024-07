Cosa vedere a Napoli in un giorno?

Hai già sentito la musica di Geolier? Pseudonimo di Emanuele Palumbo, Geolier è un rapper Napoletano che ha portato alla ribalta i rioni napoletani, piazzandosi quest’anno al secondo posto della kermesse canora più popolare in Italia. Ha acceso i riflettori sulla Napoli più nascosta e “verace”. Anche telefilm come Mare Fuori, raccontano una città composta da mille vicoli e botteghe, mostrando scorci di una città in divenire, perennemente sospesa tra passato e futuro. In questo articolo troverai un elenco delle tappe imperdibili per vedere Napoli in un giorno.



Spaccanapoli

Iniziamo il nostro viaggio da Spaccanapoli, il decumano inferiore che taglia la città antica da nord a sud. Questa strada, lunga due chilometri, è in realtà composta da sette vie che ti permetteranno di attraversare secoli di storia, cultura, arte e tradizioni. Lungo il percorso troverai numerosi luoghi di culto, come la basilica di Santa Chiara e quella di San Domenico Maggiore, oltre a edifici storici come il palazzo Filomarino, residenza del filosofo Benedetto Croce.

Per vedere Spaccanapoli, dalla Stazione FS di Napoli Centrale prendi il bus delle linee Cs o R2 e scendi a Piazza Amore. Per chi lo preferisce, può scegliere di muoversi in macchina opzionando un auto noleggio Napoli.

Cappella Sansevero

La Cappella Sansevero è un luogo dove l'arte raggiunge il suo apice, con opere straordinarie come il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino. Questo capolavoro, famoso per il realismo del velo che copre il Cristo, ti lascerà senza parole. La cappella ospita anche altre opere d'arte degne di nota, come l'altorilievo in marmo della Deposizione e il gruppo scultoreo dello Zelo della religione. Per raggiungerla, prendi la Metro L1 o L2 da Napoli Piazza Garibaldi.

Piazza del Plebiscito

Piazza del Plebiscito è il cuore pulsante di Napoli, con i suoi 25.000 metri quadrati che la rendono una delle piazze più grandi d’Italia. Questo spazio accoglie importanti concerti, comizi e grandi manifestazioni. È attorniato da edifici famosi come la Basilica di San Francesco da Paola, la Prefettura, Palazzo Salerno e Palazzo Reale. Dalla Piazza Garibaldi, sali sull'autobus R2 e scendi presso la Galleria Umberto I: da qui Piazza del Plebiscito è a pochi metri.

Maschio Angioino

Castel Nuovo, noto anche come Maschio Angioino, è un castello storico di epoca medievale e rinascimentale. È uno dei simboli più rappresentativi della città di Napoli. Visitando il castello potrai ammirare la cappella palatina, le imponenti mura e torri, oltre alle straordinarie opere di artisti come Mattia Preti e Battistello Caracciolo. Il modo migliore per raggiungerlo è in auto oppure prendendo la Metro L1 da Piazza Garibaldi e fermandoti a Toledo, a circa 750 metri dal castello.

Castel dell’Ovo

Castel dell’Ovo, il castello più antico di Napoli, si trova sull'isolotto di Megaride e offre una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. La leggenda vuole che il poeta Virgilio abbia nascosto un uovo nei sotterranei del castello. Passeggiando per le sue terrazze, godrai di un panorama meraviglioso della città e del mare. È consigliabile raggiungerla in macchina o taxi, oppure via pullman prendendo il n.1 o 152 da Napoli Centrale e scendi a Piazza Vittoria.

Museo di Capodimonte

Il Museo Nazionale di Capodimonte, situato nella reggia omonima, è uno dei musei più belli e importanti d’Italia. Ospita capolavori di artisti come Raffaello, Tiziano, Parmigianino e Caravaggio, oltre a sontuosi ambienti reali come l'appartamento reale, la galleria delle porcellane e il salottino di porcellana. Raggiungi il museo con un autobus da Piazza Museo e scendi a Porta Piccola.

San Gregorio Armeno

Via San Gregorio Armeno è celebre per la tradizione dei presepi napoletani. Lungo questa strada troverai botteghe artigianali che espongono statuine straordinarie, raffiguranti personaggi famosi e non convenzionali, da Maradona a Pino Daniele. Dalla stazione centrale, attraversa Piazza Garibaldi, percorri Corso Umberto e prosegui per Via Duomo fino a Via dei Tribunali, vicino a San Gregorio Armeno.

Complesso Museale di Santa Chiara

Il Complesso Museale di Santa Chiara comprende una basilica gotica, un monastero con quattro chiostri, scavi archeologici e il Museo dell'Opera. Per raggiungerlo, prendi la Metro L1 da Piazza Garibaldi e scendi alla stazione di Dante.

Osservatorio Astronomico

L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, costruito agli inizi dell’800 per ordine di Gioacchino Murat, offre un panorama straordinario e custodisce preziosi strumenti astronomici del XIX secolo. Qui potrai partecipare a eventi didattici e scoprire il Museo degli Strumenti Antichi. È vicino al Complesso Museale di Santa Chiara, raggiungibile con la Metro L1.

Stazione Toledo

La stazione Toledo della metropolitana di Napoli è considerata un'opera d'arte grazie al progetto dell'architetto spagnolo Oscar Tusquets. All'interno, troverai ambienti decorati con mosaici e opere di artisti come Bob Wilson e Oliviero Toscani. Per visitarla, prendi la Metro L1 da Piazza Garibaldi e scendi a Toledo.

Cosa stai aspettando? Napoli ti aspetta con le sue bellezze, inizia oggi a pianificare il tuo viaggio!