Corte Conti Toscana: Mazzeo, faccio appello a Governo per 7,5% del Pil alla Sanità pubblica

Il presidente del Consiglio regionale interviene sui risultati del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione. “Proposta di legge già pronta in Parlamento. Approvazione è interesse di tutti”



Firenze: Sulla relazione di parificazione del rendiconto della Regione Toscana, che la Corte dei Conti ha svolto questa mattina in Consiglio regionale, presso palazzo Bastogi, interviene il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “Sono ormai anni che i conti migliorano, segno di una politica oculata e di grande attenzione alla spesa, ma anche alla capacità di saper offrire servizi. C’è un punto, però, toccato dalla Corte dei Conti e che riguarda l’utilizzo che facciamo dei mutui per offrire servizi di sanità pubblica alla cittadinanza. Ebbene, lancio un appello al Governo: noi abbiamo approvato una proposta di legge in Parlamento che chiede di destinare il 7,5 per cento del prodotto interno lordo al Fondo sanitario nazionale. Anche oggi la Corte dei Conti ci dice che abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti in sanità pubblica. Chiedo quindi che questa proposta sia discussa e, mi auguro, approvata”, dichiara Mazzeo.



“È nostro interesse mantenere i conti pubblici in buona salute, cosa che in Toscana stiamo dimostrando di saper fare, ed è altrettanto importante continuare ad offrire servizi di prossimità a tutti i nostri cittadini” conclude il presidente.