Corso per piloti di droni all'Isis Fossombroni

Si stanno svolgendo in questi giorni presso l'ISIS Fossombroni i corsi propedeutici per il conseguimento dell’attestato di pilota di droni OPEN A1/A3

Grosseto: I corsi hanno avuto grande ed inaspettato successo. Vi hanno partecipato, infatti, 150 studenti, che sono stati suddivisi in cinque gruppi. Le lezioni si sono svolte nell’aula magna dell’istituto. I corsi propedeutici sono stati tenuti dai Trainers della Flyscabris SRLS Centro di addestramento per piloti di droni. Il coinvolgimento e l’interesse mostrato dagli studenti è stato elevato. Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

La preparazione acquisita permetterà a chi lo vorrà di potersi iscrivere per sostenere l' esame per il conseguimento dell’attestato OPEN A1/A3 di pilota di drone. Un abilità di assoluto rilievo di questi tempi. In particolare per gli studenti dell’indirizzo sportivo. Un sapere aggiuntivo, ma anche un’attività professionale.

E’ noto che, ormai, in tutti gli sport, gli allenamenti di gruppo o individuali, ma anche le competizioni, vengono monitorati con i droni. L'ISIS Fossombroni ha da sempre cercato di proporre agli studenti esperienze importanti per il loro futuro.

Avvicinare gli studenti alle nuove tecnologie é stata ancora una svolta vincente.