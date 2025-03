Cordoglio per Rolando Di Vincenzo: grande Personaggio politico ed amministrativo di Orbetello

Orbetello: Siamo vicini alla Famiglia Di Vincenzo, per la scomparsa di Rolando Di Vincenzo, Sindaco di Orbetello per molti anni - scrive Michele Casalini della Croce Rossa di Orbetello - , che e' venuto a mancare all'affetto dei suoi Cari. Condoglianze alla Signora Di Vincenzo ed alla Amata Figlia, che Le sono state vicini nella vita ed in questi mesi.

Rolando Di Vincenzo è stato un grande Personaggio politico ed amministrativo di Orbetello - continua Casalini - , stimato in ambito provinciale e nazionale. Per Orbetello è stato importante il grande apporto che ha dato alla cittadina ed al suo territorio. Lo ricordiamo - , oltre che Sindaco, prima quale capo gruppo consiliare del Msi, (era un esponente della componente del senatore Michelini), successivamente quale Commissario Governativo per le opere di bonifica della Laguna, oltre al completamento del sistema di depurazione dell'areale della Costa d'Argento, portato a termine insieme al collega ed amico, il dottor Hubert Corsi.

Con la Cri sia lui che la Moglie Gabriella hanno avuto una collaborazione intensa ed importante su tante iniziative sociali, sanitarie ed assistenziali.

I funerali sono stati fissati per le ore 15,30 di mercoledì 5 marzo in Duomo ad Orbetello, la salma verrà poi tumulata nel cimitero cittadino. E' stata allestita una camera ardente nella stanza mortuaria dell'ospedale civile di Orbetello.