Lino Signori è stato a lungo ai vertici della sanità maremmana

Grosseto: L’Azienda Usl Toscana sud est esprime cordoglio per la scomparsa di Lino Signori. Negli anni ‘80 Signorini ha ricoperto l'incarico di presidente del comitato di gestione della ex Usl 28, fino al 94 quando nel ruolo di amministratore straordinario, ha accompagnato la riorganizzazione avvenuta nel 1995 con l'istituzione della Asl 9 provinciale. Ai familiari di Signori vanno le condoglianze della Asl Tse.

Lino Signori (1938-2024) è stato un'importante figura nella politica e nella sanità di Grosseto. Laureato in Economia, ha lavorato a lungo nella sanità pubblica, ricoprendo per 15 anni il ruolo di presidente dell'azienda sanitaria locale e contribuendo a riorganizzare il sistema sanitario. È stato anche dirigente presso la Regione Toscana e il Poliambulatorio medico Salus. Politicamente, è stato un esponente di spicco del Partito Socialista Italiano, servendo come consigliere comunale negli anni '80.

Lino Signori lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno martedì 31 dicembre a Grosseto.