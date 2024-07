Cordoglio morte Passini, Confesercenti: «Persona sensibile e generosa. Sapeva leggere i giovani»

Follonica: «Follonica perde un punto di riferimento e una persona di grande spessore» così Alessandro Ricci, presidente Confesercenti Follonica commenta con grande dolore la morte di Silvio Passini, vulcanico imprenditore follonichese.

«Siamo cresciuti insieme. Ci sentivamo fratelli – prosegue Ricci – abbiamo condiviso tanto, anche i momenti più difficili, e lui è sempre stato una persona di grande sensibilità e generosità. Follonica perde un pezzo importante non solo come imprenditore ma tutto il mondo produttivo, la nostra città sarà più povera. Lui era uno che sapeva leggere i giovani, sapeva ascoltarli».

Passini non si è mai risparmiato, il lavoro per lui era importantissimo e lo assorbiva totalmente, fisicamente e mentalmente. In passato era stato anche presidente di Confesercenti Follonica. «Mancherà un punto di riferimento per gli imprenditori, i commercianti, le partite iva e più in generale il settore produttivo della città del Golfo – prosegue Ricci - lascia un vuoto enorme nella nostra città».

Alla famiglia di Silvio Passini le condoglianze della Confesercenti